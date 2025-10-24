Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Rettung am Gleis – Reisende stoppen Angriff auf 13-Jährige

Am Bahnhof Enzberg im baden-württembergischen Mühlacker wird eine 13-Jährige brutal attackiert. Reisende greifen ein und verhindern Schlimmeres. Die Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall.

Polizei - Symbolbild
Die Polizei sucht nach Hinweisen nach einer brutalen Attacke auf eine 13-Jährige. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Die Polizei sucht nach Hinweisen nach einer brutalen Attacke auf eine 13-Jährige. (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/DPA

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher hat eine 13-Jährige im baden-württembergischen Mühlacker (Enzkreis) am Bahnhof Enzberg verprügelt und zusammengetreten. Wie die Bundespolizei berichtete, schlug der Angreifer plötzlich auf das Mädchen ein. Als sie stürzte, attackierte er sie mit Tritten und habe sie dann über den Bahnsteig in Richtung Gleise gezogen, wie es weiter hieß.

Reisende trennten den Täter und die 13-Jährige, die zunächst ihre Fahrt fortsetzte. Sie wurde am Hauptbahnhof Pforzheim vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

© dpa-infocom, dpa:251024-930-201316/1