Rettung am Gleis – Reisende stoppen Angriff auf 13-Jährige

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher hat eine 13-Jährige im baden-württembergischen Mühlacker (Enzkreis) am Bahnhof Enzberg verprügelt und zusammengetreten. Wie die Bundespolizei berichtete, schlug der Angreifer plötzlich auf das Mädchen ein. Als sie stürzte, attackierte er sie mit Tritten und habe sie dann über den Bahnsteig in Richtung Gleise gezogen, wie es weiter hieß.

Reisende trennten den Täter und die 13-Jährige, die zunächst ihre Fahrt fortsetzte. Sie wurde am Hauptbahnhof Pforzheim vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls.