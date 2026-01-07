Retter bricht am Bodensee ins Eis ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Retten eines am vereisten Bodensee eingebrochen Mannes ist ein Helfer selbst in Gefahr geraten. Er brach nach Angaben der Polizei ebenfalls in das Eis ein. Mit Mühe hätten Passanten die beiden aus dem drei Grad kalten Wasser geborgen.

Der Rettungsdienst brachte die zwei Männer im Alter von 56 und 75 Jahren mit Unterkühlungen in das Konstanzer Krankenhaus, wie es weiter hieß. Welcher der beiden zuerst eingebrochen war, vermochte ein Sprecher zunächst nicht zu sagen.

Der Vorfall hatte sich den Angaben nach am Nachmittag auf der zugefrorenen Hegner Bucht im Bodensee-Untersee (Gnadensee) bei Allensbach ereignet. Das Wasser sei an der Einbruchstelle etwa 90 Zentimeter tief gewesen, teilte die Polizei mit.