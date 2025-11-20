Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Reizgas in Pforzheimer Turnhalle – 31 Schüler untersucht

Reizgas in einer Sporthalle sorgt für Augen- und Atemwegsreizungen bei Schülern. Wie geht es den Betroffenen?

Reizgas wurde in einer Sporthalle versprüht. (Foto Illustration) Foto: David Inderlied/DPA
Rund zwei Dutzend junge Leute haben über leichte Augen- und Atemwegsreizungen geklagt, weil vermutlich in den Umkleideräumen einer Sporthalle in Pforzheim Reizgas versprüht worden ist. Dies teilte die Polizei mit. 

Die Substanz sei wohl bereits am Vorabend versprüht worden. Die Turnhalle war nach dem Vorfall nicht mehr nutzbar, der reguläre Schulbetrieb in den Unterrichtsräumen der Realschule konnte jedoch fortgesetzt werden. Keiner der Schüler musste ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden 31 Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen von Rettungskräften untersucht.

