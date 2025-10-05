Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Reiter bei Sturz von Pferd schwer verletzt

Ersthelfer entdecken einen 54-Jährigen neben einer Straße am Boden liegend. Ein Helikopter wird gerufen.

Pferde auf einer Weide
Ein Mann ist mit zwei Pferden unterwegs - und verletzt sich bei einem Sturz schwer. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/DPA
Ein Mann ist mit zwei Pferden unterwegs - und verletzt sich bei einem Sturz schwer. (Symbolbild)
Foto: Federico Gambarini/DPA

Ein Reiter ist im Landkreis Biberach beim Sturz von einem Pferd schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber flog ihn laut Polizei in eine Klinik. Ersthelfer hatten den 54-Jährigen am Samstag auf einem Radweg neben einer Kreisstraße in Maselheim liegend gefunden.

Der Mann war den Ermittlungen zufolge mit zwei Pferden unterwegs. Das eine habe er geritten, das andere mitgeführt. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Beide Tiere seien unverletzt eingefangen worden.

© dpa-infocom, dpa:251005-930-123990/1