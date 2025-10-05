Reiter bei Sturz von Pferd schwer verletzt

Ein Mann ist mit zwei Pferden unterwegs - und verletzt sich bei einem Sturz schwer. (Symbolbild)

Ein Reiter ist im Landkreis Biberach beim Sturz von einem Pferd schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber flog ihn laut Polizei in eine Klinik. Ersthelfer hatten den 54-Jährigen am Samstag auf einem Radweg neben einer Kreisstraße in Maselheim liegend gefunden.

Der Mann war den Ermittlungen zufolge mit zwei Pferden unterwegs. Das eine habe er geritten, das andere mitgeführt. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Beide Tiere seien unverletzt eingefangen worden.