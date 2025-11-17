Reisender rettet Rollstuhlfahrer in Stuttgart aus Gleis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 40 Jahre alter Reisender hat in Stuttgart einen betrunkenen Rollstuhlfahrer aus dem Gleisbereich gezogen. Der 36-Jährige stürzte am Sonntag in den Gleisbereich, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin eilte der 40-Jährige zu dem Mann und half ihm zurück auf den Bahnsteig.

Kurz nach der Rettung sei eine S-Bahn eingefahren. Trotz Schnellbremsung sei die S-Bahn mit dem Rollstuhl kollidiert, hieß es. Bei seinem Sturz zog sich der 36-Jährige eine blutende Wunde an der Hand zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Es wird ermittelt.