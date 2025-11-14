Reifenpanne auf B37 sorgt für Stau in Heidelberg

Wegen der Panne eines Lastwagens können Autofahrer auf der B37 nur noch auf einer Spur fahren. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Lastwagen eine Reifenpanne auf der Bundesstraße 37 in Mannheim hat, kommt es zu einem langen Stau. Die Autos stehen etwa zwei Kilometer bis zum Autobahnkreuz Heidelberg, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Lastwagen blockiert demnach stadteinwärts eine der beiden Spuren auf der Bundesstraße. Wie lange es bis zur Bergung des Lkw dauern wird, ist unklar. Ein Abschleppdienst sei bereits verständigt.

Die Polizei empfiehlt Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren.