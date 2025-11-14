Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Reifenpanne auf B37 sorgt für Stau in Heidelberg

Viel Geduld brauchen Pendler an diesem Morgen in Heidelberg. Nach einer Reifenpanne auf einer Bundesstraße kommt es dort zu einem Stau.

Wegen der Panne eines Lastwagens können Autofahrer auf der B37 nur noch auf einer Spur fahren. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/DPA
Wegen der Panne eines Lastwagens können Autofahrer auf der B37 nur noch auf einer Spur fahren. (Symbolbild)
Weil ein Lastwagen eine Reifenpanne auf der Bundesstraße 37 in Mannheim hat, kommt es zu einem langen Stau. Die Autos stehen etwa zwei Kilometer bis zum Autobahnkreuz Heidelberg, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Der Lastwagen blockiert demnach stadteinwärts eine der beiden Spuren auf der Bundesstraße. Wie lange es bis zur Bergung des Lkw dauern wird, ist unklar. Ein Abschleppdienst sei bereits verständigt. 

Die Polizei empfiehlt Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

