»Reichsbürger«-Prozess nach Schüssen in Boxberg

Nach den Schüssen auf Polizisten bei einem Einsatz im badischen Boxberg steht von heute (10.00 Uhr) an ein mutmaßlicher »Reichsbürger« vor Gericht in Stuttgart. Er soll vor einem Jahr in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit einem Schnellfeuergewehr auf die Beamten geschossen und zwei von ihnen verletzt haben, weil sie seine Wohnung durchsuchen wollten. Dem Mann wird mehrfacher versuchter Mord zur Last gelegt. Verhandelt wird im streng gesicherten OLG-Prozessgebäude Stammheim.