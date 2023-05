Aktuell Land

Rehkitze mit Mähfahrzeug überfahren und erschlagen? Prozess

Wegen des Vorwurfs roher Tiermisshandlung hat am Dienstag ein Prozess gegen vier Männer begonnen, die drei Rehkitze getötet haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim legt den Angeklagten zur Last, im Juni 2021 in Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) Wiesen gemäht beziehungsweise dies beauftragt zu haben, obwohl sie wussten, dass sich hilflose Kitze im hohen Gras befanden. Drei Tiere wurden lebensgefährlich verletzt, am Rande der Wiese abgelegt und schließlich erschlagen, so der Vorwurf.