Regionalzug rammt Einkaufswagen - Fahrgäste müssen raus

Im Stadtgebiet von Ravensburg ist in den Morgenstunden eine Regionalbahn kurz nach der Abfahrt in Richtung Friedrichshafen mit einem Einkaufswagen kollidiert. Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, wurde niemand verletzt. Warum der Einkaufswagen auf den Gleisen stand, war zunächst unklar.

Die Fahrgäste werden derzeit aus dem Zug evakuiert, wie es weiter hieß. Ob sie zu Fuß weitergehen müssen oder ob Busse bereitgestellt werden, ist derzeit noch unklar. Streifen der Bundespolizei sind vor Ort und ermitteln die Unfallursache.