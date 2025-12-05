Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Regionalzug rammt Einkaufswagen - Fahrgäste müssen raus

Ein Regionalzug kracht bei Ravensburg in einen Einkaufswagen – zum Glück gibt es keine Verletzte. Wie geht es für die Fahrgäste jetzt weiter?

Regionalzug rammt Einkaufswagen
Die Fahrgäste werden aus dem verunfallten Zug evakuiert. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Die Fahrgäste werden aus dem verunfallten Zug evakuiert. (Symbolbild)
Foto: Sven Hoppe/DPA

Im Stadtgebiet von Ravensburg ist in den Morgenstunden eine Regionalbahn kurz nach der Abfahrt in Richtung Friedrichshafen mit einem Einkaufswagen kollidiert. Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, wurde niemand verletzt. Warum der Einkaufswagen auf den Gleisen stand, war zunächst unklar.

Die Fahrgäste werden derzeit aus dem Zug evakuiert, wie es weiter hieß. Ob sie zu Fuß weitergehen müssen oder ob Busse bereitgestellt werden, ist derzeit noch unklar. Streifen der Bundespolizei sind vor Ort und ermitteln die Unfallursache.

© dpa-infocom, dpa:251205-930-382969/1