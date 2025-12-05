Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Regionalzug mit rund 100 Fahrgästen rammt Einkaufswagen

Ein Regionalzug mit circa 100 Fahrgästen an Bord kracht bei Ravensburg in einen Einkaufswagen – zum Glück gibt es keine Verletzte.

Die Fahrgäste werden aus dem verunfallten Zug evakuiert. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Die Fahrgäste werden aus dem verunfallten Zug evakuiert. (Symbolbild)
Foto: Sven Hoppe/DPA

Im Stadtgebiet von Ravensburg ist in den Morgenstunden eine Regionalbahn mit circa 100 Fahrgästen an Bord kurz nach der Abfahrt in Richtung Friedrichshafen mit einem Einkaufswagen kollidiert. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Warum der Einkaufswagen auf den Gleisen stand, war zunächst unklar. 

Die Strecke wurde in beide Richtungen für über eine Stunde lang gesperrt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Fahrgäste wurden aus dem Zug evakuiert und mit einem Ersatzbus weitertransportiert.

Streifen der Bundespolizei sind vor Ort und ermitteln die Unfallursache.

