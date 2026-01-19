Regionalzug kollidiert bei Calw mit Felsen auf den Schienen

Nach einem Felssturz bei Calw auf die Schienen ist die Strecke der Kulturbahn gesperrt. (Symbolbild)

Bahnreisende müssen Einschränkungen auf der sogenannten Kulturbahn einplanen: Bei Calw ist ein Regionalzug mit auf den Schienen liegenden Felsen zusammengestoßen, wie ein Bahnsprecher sagte. Der betreffende Streckenabschnitt der Kulturbahn ist gesperrt, zwischen Pforzheim und Wildberg verkehren Busse als Ersatz.

Der Unfall hatte sich am frühen Morgen ereignet. Neben dem Lokführer befanden sich fünf Fahrgäste im Zug, alle blieben unverletzt. Der Zug wurde abgeschleppt. Experten müssen nun prüfen, inwieweit ein Hang nach dem Felssturz gesichert werden muss.