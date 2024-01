Aktuell Land

Regionaldirektion gibt Arbeitsmarktstatistik bekannt

Die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit stellt heute (9.55 Uhr) in Nürnberg ihre Statistik für Januar vor. Fachleute gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit wie in dieser Jahreszeit üblich zugenommen hat. Allerdings könnte der Anstieg aufgrund des milden Winters weniger stark ausfallen, weil beispielsweise die Baubranche weniger Beschäftigte entlassen oder in Kurzarbeit geschickt hat.