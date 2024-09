Regentage in Baden-Württemberg erwartet

In den nächsten Tagen wird Regen erwartet. (Archivbild)

Wer in den nächsten Tagen in Baden-Württemberg vor die Haustür geht, sollte besser einen Schirm bei sich haben. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist im Südwesten bis zum Wochenende hin immer wieder mit Regen zu rechnen. Demnach soll es bis zum Abend zunächst einzelne Schauer geben, ehe dann in der Nacht zum Donnerstag mit Dauerregen zu rechnen sei.

Am Donnerstag sei es laut der DWD-Vorhersage regnerisch, vor allem im Südschwarzwald komme es zu kräftigen Niederschlägen. Am Freitag werde eine Mischung aus Sonne und Wolken erwartet, wobei es einzelne Schauer und örtlich auch kurze Gewitter geben könne. Der Samstag soll unbeständig mit Regen und Schauern sein, wobei es im Tagesverlauf von Nordwesten her auflockern soll.

Immerhin: Es soll nicht zu kalt werden, teilweise werden Höchstwerte von über zwanzig Grad prognostiziert.