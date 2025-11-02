Regenschirm, Sonne-Comeback, Nebel: So wird das Wetter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer zu Allerseelen einen Spaziergang etwa zum Friedhof plant, sollte sich wappnen: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) regnet es vor allem im Süden und Südosten Baden-Württembergs - teils auch über mehrere Stunden. Erst im Laufe des Tages zieht der Regen langsam ab. Danach kann es noch ein paar Schauer geben, ganz trocken dürfte es also nicht bleiben. Die Temperaturen erreichen zwischen 9 Grad im Bergland und bis zu 16 Grad im Breisgau. Auf dem Feldberg sind Sturmböen möglich.

Nacht mit Nebel und nassen Straßen

Auch in der Nacht zum Montag bleibt es zunächst unbeständig. Besonders in der ersten Nachthälfte sind weitere Schauer möglich. Dann lockert der Himmel etwas auf, lokal kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 3 Grad, auf den Bergen bleibt es windig.

Montag bringt Erholung vom Schmuddelwetter

Zum Wochenstart zeigt sich der Südwesten wieder von seiner freundlicheren Seite. Sonne und Wolken wechseln sich ab, meist bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen 9 und 16 Grad.



In der Nacht zum Dienstag wird es überwiegend klar, später kann sich allerdings Nebel oder Hochnebel bilden. Niederschlag ist keiner in Sicht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und minus 1 Grad – Autofahrer sollten also vorsichtig sein.