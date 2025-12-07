Regen und Wind zum Advent - ab Montag wird es milder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das ganze zweite Adventswochenende zeigt sich im Südwesten von seiner ungemütlichen Seite: Regen, Wind und dichte Wolken ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) über Baden-Württemberg. Wer also einen Spaziergang zum Weihnachtsmarkt plant, sollte besser einen Schirm einpacken und wetterfeste Kleidung anziehen.

Am Sonntag erreichen die Temperaturen höchstens 13 Grad. Vor allem im Süden des Landes regnet es. In der Nacht zu Montag wird es zudem windig und weiterhin regnerisch. Erst ab Montagvormittag gehen die Niederschläge allmählich zurück. Es bleibt dann trocken, aber der Himmel ist wolkenverhangen - mit Höchstwerten zwischen 10 und 17 Grad wird es laut dem DWD recht mild.

Ab Dienstag und Mittwoch soll sich die hier und dort die Sonne wieder zeigen, es bleibt demnach trocken mit weiterhin milden Temperaturen.