Regen und Gewitter sorgen für stürmische Tage

Das Wetter bleibt wechselhaft und regnerisch in Baden-Württemberg.

In den kommenden Tagen wird es nass und stürmisch. Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich auf starken Regen und teilweise heftige Gewitter einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt demnach wechselhaft und bewölkt mit erwarteten Höchstwerten von 18 Grad im Hotzenwald bis 26 Grad in der Kurpfalz.

Der DWD rechnet für Mittwoch mit zeitweise schauerartigem Regen und Gewittern. Die Experten warnen vor allem in Oberschwaben vor Unwettern. Mit Höchstwerten von 18 Grad in den Bergen bis 24 Grad im Flachland soll zudem Wind aus Westen mit teilweise starken Böen wehen. Bei Gewittern im Südosten besteht außerdem die Möglichkeit für schwere Sturmböen.

Weiterhin stürmisch am Donnerstag

Am Donnerstag soll es dann zwar meistens trocken, aber weiterhin stürmisch bleiben. Bei mäßigem, böigem Wind liegen die erwarteten Höchstwerte um die 22 Grad. In der Nacht zum Freitag sollen im Bergland starke bis stürmische Böen aufziehen. Am Feldberg sind sogar Sturmböen möglich.

Zum Wochenende hin bleibt das Wetter wechselhaft: Am Freitag ziehen laut DWD Wolken und Regenschauer auf. Die Temperaturen sollen auf bis zu 26 Grad klettern. Stürmisch soll es dabei weiterhin bleiben.