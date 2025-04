Regen nur Tropfen auf den heißen Stein

In der Karwoche erwartet der Deutsche Wetterdienst wiederholt Regen. (Archivbild)

Diese Woche erwartet die Menschen in Baden-Württemberg immer wieder Regen. Der meiste Niederschlag - 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter - werde voraussichtlich im Südwesten fallen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mit 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter sei im äußersten Osten am wenigsten Regen zu erwarten. In den anderen Regionen könne man mit 10 bis 20 Litern pro Quadratmeter rechnen.

Das Niederschlagsdefizit wird dem Sprecher zufolge aber dadurch keinesfalls ausgeglichen. So sei im März dieses Jahres nur rund 37 Prozent des Regens gefallen, den es durchschnittlich in diesem Monat zwischen 1991 und 2020 gegeben habe.

Stürmische Böen möglich

Heute soll es im gesamten Bundesland - nach rund 10 Liter pro Quadratmeter gefallenem Regen im Südwesten - bei maximal 16 bis 23 Grad freundlich bleiben.

Auch in der Nacht zum Dienstag sei nicht mit Regen zu rechnen. Tagsüber seien aber öfter Schauer und einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen abzusehen. Höchstens 16 bis 22 Grad sind demnach möglich.

Es soll trockener werden

Die Schauer lassen laut DWD in der Nacht zum Mittwoch wieder nach. Doch im Laufe des Tages soll es bei maximal 12 bis 21 Grad wieder gebietsweise regnen oder schauern, zum Teil auch gewittern mit starken Böen.

Bis in den Donnerstag hinein erwarten die Experten bei Tageshöchstwerten von 9 bis 17 Grad zeitweise Regen, vor allem im äußersten Osten. In der Nacht wird es demnach allmählich überwiegend trocken.

Auch am Freitag wird im äußersten Osten Regen erwartet, im Südwesten soll es kaum regnen. Am Wochenende bleibt es laut DWD überwiegend trocken.