Razzien bei sieben Beschuldigten im Südwesten

Zivile Fahrzeuge mit Blaulicht fahren am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vor.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Je zwei Durchsuchungen im Auftrag der Bundesanwaltschaft fanden in Ulm und Karlsruhe statt, eine in Villingen-Schwenningen, eine in Esslingen und eine im südbadischen Schopfheim. Die Ermittler gehen davon aus, dass in einem Fall Geld im zweistelligen Bereich floss, in zwei Fällen im niedrigen vierstelligen Bereich und in vier Fällen im dreistelligen Bereich.

Mit Hilfe der sichergestellten Datenträger wollen die Fahnder herausfinden, wohin Geld floss bzw. wohin es sollte und ob der Tatvorwurf der Spende für den IS belegt werden könne.

Bei der Razzia wurden bundesweit mehr als 100 Objekte durchsucht. Sieben Beschuldigte wurden festgenommen, darunter eine Frau aus Ulm. Sie sollen als Finanzmittler in das Netzwerk eingebunden gewesen sein. »Durch ihr Sammeln von Spenden und deren Weiterleitung an den IS nahmen sie eine zentrale Rolle innerhalb des Finanzierungsnetzwerkes ein«, so die Bundesanwaltschaft.

Verfassungsschutz über IS

Bundesakademie für Sicherheitspolitik über IS

StGB § 129a

StGB § 129b

Bericht der »Bild«

Bericht der »B.Z.«