Razzia und Festnahmen nach Raubüberfall auf 17-Jährigen

Nach einem Raubüberfall auf einen 17-Jährigen in Niederbayern sind fünf Verdächtige festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte am Montag mehrere Wohnungen in Neustadt an der Donau und im Landkreis Pfaffenhofen sowie ein Objekt in Baden-Württemberg. Ein Verdächtiger wurde in Ulm festgenommen.

Der Jugendliche war Ende September in Siegenburg (Landkreis Kelheim) stark blutend aufgefunden worden. Laut Polizei soll einer der Angreifer bei dem Überfall auch einen Schlagring benutzt haben. Die Männer entwendeten die Geldbörse des 17-Jährigen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Die Spuren führten die Ermittler letztlich zu vier Männern im Alter von 19, 23 und 25 Jahren sowie zu einer 23-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten unter anderem Tatkleidung, elektronische Geräte und eine kleine Marihuana-Plantage sicher.

Vier Beschuldigte kamen in Untersuchungshaft, der Haftbefehl gegen die 23-Jährige wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ein weiterer 20-Jähriger aus Neustadt an der Donau sitzt seit Ende September in Haft. Ob Forderungen im Drogenmilieu bei dem Überfall eine Rolle spielten, wird weiter ermittelt.