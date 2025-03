Razzia in drei Bundesländern gegen georgische Bande

Razzia im Gewerbegebiet in Burgsteinfurt. Die Polizeiaktion fand in drei Bundesländern statt.

Mit Razzien in mehreren Bundesländern ist die Polizei gegen eine georgisch dominierte Diebes- und Einbrecherbande vorgegangen. Dabei haben die Behörden auch einen mutmaßlichen Anführer der Gruppierung geschnappt. Man habe einen sogenannten »Dieb im Gesetz« festgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. So würden hochrangige Anführer von Gruppierungen der sogenannten russisch-eurasischen organisierten Kriminalität bezeichnet. Wo der Anführer festgenommen wurde, sagte der Sprecher nicht.

Der 51-Jährige mit ukrainisch-georgischer Staatsangehörigkeit soll einem Haftrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zudem seien bei den Razzien zwei weitere Männer im Alter von 47 und 30 Jahren vorläufig festgenommen worden. Der 47-Jährige sei nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, bei dem 30-Jährigen werde die Haftfrage derzeit noch geprüft. Insgesamt richten sich die Ermittlungen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen 13 Personen.

18 Objekte in drei Bundesländern durchsucht

In Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen fanden seit den frühen Morgenstunden Razzien gegen die organisierte Kriminalität statt. Den Beschuldigten wird unter anderem Einbruch, Schmuggel und Geldwäsche vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht, darunter überwiegend Wohn- und Geschäftsräume. Im Fokus der Ermittler standen zudem Autohöfe, wo die Bande Diebesgut und Gelder gelagert haben soll. Schwerpunkt der Razzien war demnach der Raum Stuttgart.

Bei den Durchsuchungen seien Diebesgut, Einbruchwerkzeuge, verbotene Gegenstände, Unterlagen und elektronische Datenträger sichergestellt worden, hieß es. Das Material werde nun ausgewertet.

Im Einsatz waren nach Angaben von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) 1.000 Polizeikräfte. Beteiligt waren den Ermittlern zufolge auch die Zollfahndung und die Steuerfahndung.

Im oberfränkischen Pottenstein (Landkreis Bayreuth) durchsuchten die Ermittler ein Anwesen. Polizisten waren in den Mittagsstunden in und um das Haus im Einsatz, unter anderem prüften sie auch ein auf dem Gelände abgestelltes Fahrzeug.

In Nordrhein-Westfalen gab es Razzien im Münsterland und in Essen. In Burgsteinfurt im Münsterland durchsuchten die Ermittler ein Export-Import-Handelsunternehmen. Vermummte Beamte mit Maschinenpistolen sicherten das Gelände und durchsuchten die Hallen. Insgesamt seien mehr als 30 Beamte im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin. Die Ermittler hätten zwei Spürhunde eingesetzt, berichtete ein dpa-Fotoreporter. Unter anderem sei ein Auto mit polnischem Kennzeichen gründlich abgesucht worden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine georgisch dominierte Gruppe, die der sogenannten russisch-eurasischen organisierten Kriminalität (REOK) zugerechnet wird. Von REOK ist laut Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Rede, wenn organisierte kriminelle Strukturen von Personen aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion dominiert werden. Die REOK sei multikulturell und bestehe in Teilen aus Subkulturen, die bereits seit mehr als 120 Jahren existierten.

Innenminister: »Ernstzunehmende Bedrohung«

Die durch die Gruppierung begangenen Delikte reichten von Eigentumskriminalität über Rauschgiftdelikte, Korruption bis hin zu Gewalt und Tötungsdelikten, sagte Strobl. »Es handelt sich also um eine ernstzunehmende Bedrohung, der wir entschieden entgegentreten. Die organisierte Kriminalität ist eine besondere Bedrohung für den Rechtsstaat und unsere Gesellschaft.«

Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität habe in Baden-Württemberg Priorität. »Wir lassen nicht locker und gehen mit langem Atem und mit großem Nachdruck gegen die organisierte Kriminalität in all ihren Erscheinungsformen vor«, sagte Strobl.