Razzia gegen »Reichsbürger« auch in Baden-Württemberg

Einsatzkräfte haben am Donnerstag in acht Bundesländern mehrere Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen sogenannte »Reichsbürger« durchsucht. Auch Baden-Württemberg war betroffen. Hier waren Ermittler nach dpa-Informationen in 11 Objekten in Zuständigkeit der Polizei in Aalen, Karlsruhe, Konstanz, Offenburg, Reutlingen, Ravensburg, Ulm im Einsatz. Den 20 Beschuldigten wird demnach die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Unter Leitung der Generalstaatsanwaltschaft München waren bei den Razzien nach dpa-Informationen Polizisten auch in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hamburg und Niedersachsen unterwegs.

Erst im Oktober hatten Einsatzkräfte in mehreren Bundesländern zahlreiche Wohnungen sogenannter »Reichsbürger« durchsucht, die dem Umfeld der mutmaßlichen Terrorgruppe »Vereinte Patrioten« zugerechnet wurden. Dabei wurden insgesamt fünf Verdächtige festgenommen.

»Reichsbürger« sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen.