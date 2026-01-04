Ravensburg: Mann entblößt Genital und verletzt Polizistin - Festnahme

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein betrunkener Mann soll vor einem Café in Ravensburg sein Genital entblößt und bei seiner Festnahme eine Polizistin verletzt haben. Der 22-Jährige klopfte am Samstagabend zunächst aggressiv gegen die Scheibe des Cafés, belästigte Personal und entblößte dabei sein Genital, wie die Polizei mitteilte. Als er in Gewahrsam genommen wurde, soll er sich gewehrt haben. Er habe versucht, einen Beamten zu treten.

Während der Fahrt im Streifenwagen soll er seinen Hinterkopf gegen die Stirn einer Beamtin gestoßen haben, die ihn körperlich fixierte. Sie wurde dabei leicht verletzt. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Zelle des Polizeireviers Ravensburg. Nachdem er am Morgen entlassen wurde, weigerte er sich den Angaben nach, das Revier zu verlassen. Weil er sich weiter aggressiv verhalten habe, sei er in eine Fachklinik gekommen.

Gegen den Mann wird nun ermittelt. Neben dem tätlichen Angriff auf die Polizeibeamten muss er sich auch wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole verantworten, weil er den Hitlergruß gezeigt haben soll.