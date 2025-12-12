Rauch in Heidenheimer Schulbus - Schüler in Behandlung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Rauch in einem Schulbus mit Fünftklässlern an Bord sind in Heidenheim an der Brenz mehrere Schüler medizinisch behandelt worden. Mehrere Kinder seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten vor allem über Atemwegsbeschwerden geklagt. Wie viele Kinder bei dem Vorfall am Freitagvormittag in der Stadt nahe der Grenze zu Bayern wie schwer verletzt wurden, blieb zunächst unklar.

Der Bus sollte die Schülerinnen und Schüler demnach zum Sportunterricht bringen, als plötzlich Rauch durchs Fahrzeug zog. Als Ursache vermutete die Polizei einen Defekt an der Batterie des Gelenkbusses.