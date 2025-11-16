Raser verursacht im Kreis Göppingen schweren Unfall bei Flucht vor Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Raser mitten in Deggingen (Kreis Göppingen) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Der Temposünder konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Wrack seines Wagens gerettet werden, bevor es in Flammen aufging, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer hatte demnach zunächst eine nächtliche Verkehrskontrolle missachtet, Gas gegeben und die Flucht ergriffen. In der Ortsmitte verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Darin saßen ein 20-Jähriger und ein 15 Jahre alter Jugendlicher. »Der Mini wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes rund 30 Meter rückwärts katapultiert«, teilte ein Polizeisprecher mit.