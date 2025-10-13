Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Raser liefern sich illegales Rennen neben Zivilpolizei

Mitten auf der B10 rasen zwei Autofahrer an einem Fahrzeug vorbei - und ahnen nicht, wer darin sitzt. Kurz darauf müssen die zwei Männer ihre Führerscheine abgeben.

Illegales Autorennen
Die zivilen Polizisten schalteten ihr Martinshorn und das Blaulicht ein. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/DPA
Die zivilen Polizisten schalteten ihr Martinshorn und das Blaulicht ein. (Symbolbild)
Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

Vor den Augen der Polizei haben sich zwei Männer ein illegales Rennen auf der Bundesstraße 10 im Kreis Esslingen geliefert. Die beiden seien mit sehr hoher Geschwindigkeit bei Reichenbach an der Fils an dem zivilen Fahrzeug der Beamten vorbeigerast, teilte die Polizei mit. Demnach hatten sie dabei gerade einmal eine Autolänge Abstand zueinander. Im weiteren Verlauf hätten die beiden Raser unter anderem von der rechten Spur auf die linke und schnell wieder zurückgewechselt. 

Die Beamten stoppten die Fahrt mit Hilfe von Blaulicht und Martinshorn, wie es hieß. Anschließend mussten die beiden 27 und 28 Jahre alte Männer ihre Führerscheine abgeben. Für die laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:251013-930-156558/1