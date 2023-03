Raketenstart mit deutschen Studenten-Experimenten geplant

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Gruppen aus Hannover, Stuttgart und München hatten sich 2021 in einem Wettbewerb durchgesetzt. Auch ein Team aus Luxemburg zählt zu den Gewinnern.

Die Gruppe aus Hannover schickt Klee ins All, um das Pflanzenwachstum in der Schwerelosigkeit zu untersuchen. Im Stuttgarter Experiment sollen Bauteile für die Raumfahrt der Zukunft getestet werden. Der Versuch aus München hängt mit der Demenzforschung zusammen. Das Team aus Luxemburg will nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) das Zellwachstum in der Schwerelosigkeit untersuchen.

