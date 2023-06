Aktuell Land

Radprofi Politt will als erster Fahrer Meister-Double holen

Radprofi Nils Politt will am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften im Schwarzwald den Titel verteidigen und den doppelten Erfolg perfekt machen. Der Teilnehmer der Tour de France vom Team Bora-hansgrohe könnte als erster deutscher Fahrer in der Historie beide Meisterschaften hintereinander einfahren. Nach seinem ersten Platz im Einzelzeitfahren am Freitag erhofft sich der 29 Jahre alte Kölner einen Sieg beim Straßenrennen auf den 215 Kilometern zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim. Im Vorjahr war Politt im Sauerland zum ersten Mal deutscher Meister geworden.