Radler stirbt nach Unfall – Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer hat einen Fahrradfahrer im Landkreis Heidenheim tödlich erfasst und ist von der Unfallstelle geflohen. Die Polizei fahndete bislang erfolglos nach dem Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise. Das Auto dürfte aufgrund mehrerer gefundener Fahrzeugteile hellblau und am vorderen rechten Scheinwerfer stärker beschädigt sein. Ein Zeuge habe den angefahrenen Radfahrer am Morgen auf einer Straße bei Königsbronn entdeckt. Der Radler starb noch an der Unfallstelle. Die Identität des Mannes, der wohl über 60 war, blieb laut Polizei vorerst unklar.