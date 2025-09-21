Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Radler fordern bessere Bedingungen - große Demo

Für eine Fahrrad-Sternfahrt nach Stuttgart werden Teile von Bundesstraßen für Autos gesperrt. Der ADFC rechnet mit Tausenden Teilnehmern. Was sind die Forderungen?

Radsternfahrt Baden-Württemberg
Auch in diesem Jahr rollen wieder Tausende Radler nach Stuttgart. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/DPA
Auch in diesem Jahr rollen wieder Tausende Radler nach Stuttgart. (Archivbild)
Foto: Christoph Schmidt/DPA

Mit einer Sternfahrt nach Stuttgart wollen Tausende Radfahrerinnen und Radfahrer für bessere Bedingungen auf der Straße demonstrieren. Veranstalterangaben zufolge werden am Sonntag etwa 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Für die Fahrraddemo werden Teile der Bundesstraßen 10 und 14 zeitweise für Autos gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich daher auf Beeinträchtigungen einstellen.

»Radfahren muss für alle einfach möglich sein, sicher, komfortabel und selbstverständlich«, sagte der Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Matthias Zimmermann. Dafür brauche es mehr Radschnellwege und einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur fürs Rad.

Grünen-Politiker erwartet

Aus unterschiedlichen Regionen Baden-Württembergs und auf mehreren Routen wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nachmittag zu einer Abschlusskundgebung am Stuttgarter Schlossplatz zusammenkommen. Auch Verkehrsminister Winfried Hermann und Spitzenkandidat Cem Özdemir (beide Grüne) werden dort erwartet.

Der ADFC organisiert die Radsternfahrt in Baden-Württemberg seit 2013. In diesem Jahr findet die Demonstration auf dem Rad erstmals seit sechs Jahren wieder statt, wie ein Sprecher sagte.

© dpa-infocom, dpa:250921-930-64193/1