Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Beim Abbiegen habe der 72-jährige Autofahrer am Freitagabend ihr die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Es kam zur Kollision und die 66-Jährige stürzte zu Boden. Sanitäter brachten die Radfahrerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.