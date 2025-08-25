Radfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 91-Jähriger hat mit seinem Auto einen Radfahrer in Offenau (Landkreis Heilbronn) erfasst und den 54-Jährigen lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe der Autofahrer dem Radfahrer ein Zeichen gegeben, dass er die Straße überqueren könne. Dabei habe der 91-Jährige aber versehentlich auf das Gaspedal statt die Bremse getreten. Das Auto beschleunigte den Angaben nach, erfasste den 54-Jährigen und schleuderte ihn auf die Fahrbahn.

Der Senior fuhr laut Polizei unkontrolliert weiter, überquerte den Kreisverkehr und stieß mit einem Kleintransporter zusammen. Der Transporter wurde abgewiesen, gegen den Bordstein gedrückt und blieb nicht mehr fahrbereit liegen. Der 91-Jährige kam den Angaben zufolge nach weiteren Kollisionen, unter anderem mit einer Holzbegrenzung eines Parkplatzes, im Kreisverkehr zum Stehen. Er blieb unverletzt, kam jedoch mit einem Schock vorsorglich ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens war laut Polizei zunächst unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauerten an.