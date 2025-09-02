Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Radfahrer rettet Bienenvölker vor dem Regen-Tod

Unbekannte werfen die Abdeckungen von Bienenstöcken in den Neckar. Für die Tiere hätte das beinahe tödliche Folgen gehabt - wenn nicht ein aufmerksamer Radler gewesen wäre.

Wetter in Baden-Württemberg
Ein Radfahrer hat laut Polizei bei Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis sieben Bienenvölker gerettet. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/DPA
Ein Radfahrer hat laut Polizei bei Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis sieben Bienenvölker gerettet. (Symbolbild)
Foto: Thomas Warnack/DPA

Ein aufmerksamer Radfahrer hat im Rhein-Neckar-Kreis im Norden Baden-Württembergs mehrere Bienenvölker vor einem potenziell tödlichen Regenschauer gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag die Abdeckung von sieben Bienenstöcken bei Eberbach nahe der Grenze zu Hessen entfernt und diese in den Neckar geworfen. 

Ein wohl bienenkundiger Radfahrer erkannte laut Polizei am nächsten Morgen die Gefahr für die Tiere und verständigte den Eigentümer der Bienen. »Durch das rechtzeitige Eingreifen konnten die fleißigen und nützlichen Honigsammlerinnen vor dem für sie tödlich wirkenden Niederschlag gerettet werden«, teilte die Polizei mit. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:250902-930-985928/1