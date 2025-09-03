Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Hubschrauber ist im Einsatz, er bringt einen Verletzten ins Krankenhaus. Wie hoch ist der entstandene Sachschaden?

Polizei
Der Radfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber befördert werden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA
Der Radfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber befördert werden. (Symbolbild)
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Auto in Richtung Göggingen. Sein Wagen kollidierte demnach beim Linksabbiegen mit dem 68 Jahre alten Fahrradfahrer.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht, wie es weiter hieß. Der Autofahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden am Pkw bezifferte die Polizei auf rund 8.000 Euro, der Schaden am Fahrrad wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

