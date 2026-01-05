Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Rülke: »Immer stand der Fels in schwieriger Zeit«

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg kämpft die FDP ums politische Überleben. Landeschef Rülke ruft zum Kampf auf. Die Liberalen, so sein Argument, hätten schon viele schwierige Zeiten durchlebt.

Landesparteitag der FDP Baden-Württemberg
Rülke führt Fraktion und Partei - und ist Spitzenkandidat. Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Rülke führt Fraktion und Partei - und ist Spitzenkandidat.
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Furcht vor der Fünf-Prozent-Hürde? FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke hat seiner Partei vor der heißen Phase des Landtagswahlkampfs Mut zugesprochen. Zwar sei die Situation nicht einfach, sagte der Spitzenkandidat beim Landesparteitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Aber es handle sich auch nicht um seinen ersten Landtagswahlkampf. 

Der Wahlkampf 2011 sei geprägt gewesen vom Reaktorunglück in Fukushima und Stuttgart 21, der Wahlkampf 2016 von der Flüchtlingskrise, der 2021 von der Corona-Pandemie. »Immer stand der Fels in schwieriger Zeit«, sagte Rülke mit Blick auf die FDP.

Die Zeiten seien nun wieder schwierig, so Rülke, auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage. Wer, wenn nicht die FDP, sei die richtige politische Partei, um mitzuhelfen, das Land in eine gute Zukunft zu führen. Er warb für eine bürgerliche Regierung mit der CDU, nicht mit den Grünen.

Er werde kein zweistelliges Wahlergebnis versprechen wie 2021, sagte Landeschef Rülke. Aber er verspreche, einen Landtagswahlkampf zu führen, der zeige, dass der Liberalismus noch da sei und die FDP in Baden-Württemberg gebraucht werde.

Mit dem Parteitag startet die FDP in die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Es geht für die Liberalen diesmal um viel, wenn nicht um alles: Erstmals in der Geschichte könnten sie in ihrem Stammland Baden-Württemberg aus dem Parlament fliegen. In Umfragen liegt die FDP derzeit bei rund 5 Prozent. Bei der Landtagswahl 2021 kam die Partei noch auf 10,5 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:260105-930-500120/1