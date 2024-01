Rülke: Bildungsprobleme müssen wir gemeinsam lösen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unter dem Druck des miesen Abschneidens bei der jüngsten Pisa-Bildungsstudie und der anhaltenden Debatte um das neunjährige Gymnasium strebt die FDP einen parteiübergreifenden Konsens bei den größten Streitpunkten in der Bildung an. Gemeinsam könnten die Vorsitzenden der Fraktionen von CDU, SPD und auch den Grünen mit den Liberalen über »eine Allianz für gute Bildung« beraten, schlägt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke vor. Was meint er damit und was sind seine Erfolgschancen?

Was will Rülke damit nach eigenen Angaben erreichen?

Ziel solcher Beratungen müsse ein Kompromiss sein, der unter Umständen nur auf Kosten eigener Standpunkte erreicht werden könne, sagt Rülke. Ein solcher Kompromiss müsse dauerhaft tragfähig sein. Er dürfe nicht bei jeder Landtagswahl wieder in Frage gestellt werden, fordert der Fraktionschef der Liberalen.

Welche Themen sollten aus Sicht der FDP angesprochen werden?

Rülke sieht die Schwerpunkte der Gespräche vor allem bei drei Komplexen. »Wir sollten uns einigen über die Zukunft des Gymnasiums, über den Weg zu G9«, schlägt er vor. »Und wir sollten uns einigen über die Zukunft der beruflichen Bildung. Wir streben zudem eine Einigung an über die Bedeutung der frühkindlichen Bildung.«

Das ist viel Holz. Könnte man das nicht getrennt besser angehen?

Nicht, wenn es nach Rülke geht. Aus seiner Sicht müssen die Themen als Ganzes angegangen werden: »Ich glaube nicht, dass es richtig ist, eine gestückelte Schulstruktur anzustreben und sich immer nur einen Schultyp herauszugreifen und über ihn zu diskutieren, bis wieder eine Legislaturperiode vorbei ist und der nächste Schultypus kommt.« Die drei Themen Gymnasium, berufliche Bildung und frühkindliche Bildung gehörten zusammen. »Und deshalb wollen wir versuchen, hier zu einer Strukturlösung zu kommen, die über mehrere Legislaturperioden trägt.«

Das würde dann bedeuten, dass die FDP auch die Debatte um die Grundschulempfehlung anspricht, oder?

Nein, über eine verbindliche Empfehlung beim Übergang eines Kindes auf eine weiterführende Schule will die FDP die anderen Fraktionen nicht entscheiden lassen. Rülke sieht da wenig Chancen für einen Kompromiss. »Streitthemen wie die verbindliche Grundschulempfehlung klammern wir aus, da kommen wir nicht zusammen«, sagt er. »Das wird in der Tat etwas sein, was die Wählerinnen und Wähler 2026 zu entscheiden haben.«

Warum macht der FDP-Fraktionschef den Vorschlag?

Natürlich will er das Heft in die Hand nehmen und Druck auf die anderen Fraktionen ausüben. Denn über den Landtag rechnet er sich als Oppositionspolitiker kaum Chancen aus gegen die grün-schwarze Mehrheit. Rülke kann mit solch einem Vorschlag aber auch zeigen, dass er lösungsorientiert ist. Denn die Bildung dürfte bei den kommenden Landtagswahlen eine zentrale Rolle spielen. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts in München aus dem vergangenen Sommer ist die Schul- und Bildungspolitik für 77 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg wichtig für die Entscheidung in der Wahlkabine. Und die Mängelliste ist lang. Sie reicht vom Lehrermangel über die großen Probleme mit Basiskompetenzen an Grundschulen bis hin zu den Einbrüchen bei Berufsabschlüssen.

Sieht die regierende grün-schwarze Koalition das ähnlich?

Ganz einer Meinung sind sich die beiden Koalitionsfraktionen nicht. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel ist überzeugt: »Wir brauchen ein ganzheitliches Update für unsere Bildungslandschaft.« Es sei wichtig, ohne Scheuklappen und ohne Denkverbote zu diskutieren, sagt Hagel und begrüßt Rülkes Vorschlag: »Wir sind super offen für ein Format, in dem wir nach vorne schauen und dafür sorgen, dass alle vernünftigen Parteien zusammenarbeiten.« Es sei »richtig und ein starkes Signal« von Rülke, eine überparteiliche Zusammenarbeit anzubieten. Eine Debatte müsse aber die Mittel und die Personalressourcen im Blick haben.

Und die Grünen?

Der größere der beiden Koalitionspartner sieht dem Vernehmen nach nur wenig Sinn in solch einer Runde und wäre eher nicht mit dabei. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte zwar: »Wir sind offen für tragfähige Konzepte, die über die Legislatur hinausreichen.« Vor allem bei der Frage nach einer Stärkung des frühkindlichen Bereichs und der Grundschulen - insbesondere beim Lesen, Rechnen und Schreiben - sei jeder eingeladen, sich an Lösungen zu beteiligen. Er zeigte sich aber auch erstaunt über Rülke: »Hatte er sich nicht erst kürzlich über das Bürgerforum zu G8/G9 lustig gemacht und dieses als «Laberrunde» bezeichnet?«

Wie reagiert die SPD auf die Einladung Rülkes?

Auch die SPD steht wie die CDU Gesprächen offen gegenüber. »Auch wir fordern seit Langem einen Kompromiss über Parteigrenzen und appellieren an die Vernunft«, sagt ihr Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch. In der Bildung hätten sich viele Hausaufgaben angesammelt. Vor allem CDU und FDP dürften sich bei Gesprächen aber nicht »an Bildungsdogmen von vorgestern festklammern«. Aus Sicht Stochs wäre es ein gewaltiger Fortschritt, wenn Weichenstellungen verlässlich gesetzt würden. Rote Linien dürften aber nicht bereits vor den Gesprächen gezogen werden.

Die AfD lädt Rülke ausdrücklich nicht ein. Was sagt sie dazu?

Aus Sicht von AfD-Fraktionschef Anton Baron geht es Rülke und den anderen Fraktionen um Selbstprofilierung und Aktionismus. »Sie können und wollen die Probleme aber gar nicht lösen - die sie übrigens selbst und bewusst verursacht haben«, sagt Baron. Die Probleme müssten vielmehr an der Wurzel gepackt werden, meint der AfD-Fraktionschef und nennt als Beispiele die Grundschulempfehlung und den hohen Anteil an Kindern ohne deutsche Sprachkenntnisse.