Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Rückruf: Verunreinigungs-Gefahr bei Kalmar-Fangarmen

Zurück in den Supermarkt, nicht auf den Teller - ein Unternehmen ruft sein Produkt zurück. Es wird in mehreren Bundesländern verkauft.

Lebensmittelwarnung
Verbraucher sollen das Produkt nicht essen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/DPA
Verbraucher sollen das Produkt nicht essen. (Symbolbild)
Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Wegen möglicher mikrobiologischer Verunreinigungen ruft das Unternehmen Borelli Fine Foods sein Produkt »Kalmar Fangarme« zurück. Das Produkt der Marke »Più Amore a Tavola« sollte nicht gegessen, sondern zurückgegeben werden, wie das Unternehmen mit Sitz in Garching bei München mitteilte. Betroffen seien zwei Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 30.11.2017 und 30.12.2027. Laut Angaben des Unternehmens wird das Produkt in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz verkauft.

© dpa-infocom, dpa:251002-930-116395/1