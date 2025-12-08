Quartett nach zahlreichen Pedelec-Diebstählen in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil sie im Raum Tübingen serienweise teure Pedelecs gestohlen haben sollen, sind vier Männer in Untersuchungshaft gekommen. Ein weiterer Verdächtiger ist auf der Flucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren sollen seit Sommer mehr als 60 Fahrräder im Gesamtwert von mehr als 200.000 Euro gestohlen haben.

Ermittler durchsuchten am Morgen drei Wohnungen in Tübingen und eine in Freiburg. Neben weiteren Beweisen stellten sie mehrere gestohlene Fahrräder im Wert von mehreren zehntausend Euro sicher. Vier der mutmaßlichen Diebe nahmen die Beamten im Rahmen der Durchsuchungsaktion fest, den mutmaßlichen Komplizen trafen sie am Morgen nicht an.

Fahrraddiebstähle in Tübingen steigen stark

Ermittler waren der Bande auf die Spur gekommen, nach dem in Tübingen die Zahl der Fahrraddiebstähle signifikant angestiegen war. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Geprüft wird auch, ob die Männer noch für weitere ähnliche Straftaten verantwortlich sind.