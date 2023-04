Aktuell Land

Pur mit ausverkaufter Generalprobe

Vor dem offiziellen Start der großen Deutschland-Tour am Mittwoch (19. April) in München nimmt Pur Anlauf in der Heimat der Band in Ludwigsburg. Die Generalprobe am Montagabend (19.00 Uhr) findet - typisch für Pur - vor ausverkauftem Haus und mehreren Tausend Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Pur gehören auch nach vier Jahrzehnten zu den bekanntesten und populärsten Musikern des Landes.