Psychiatrieplätze: Lucha will Kassen unter Druck setzen

Angesichts der angespannten Lage in den Kinder- und Jugendpsychiatrien sollen die Krankenkassen notfalls gezwungen werden, langfristig für Dutzende bislang befristete Betreuungsplätze aufzukommen. Er werde am Mittwoch im Krankenhausausschuss feststellen lassen, dass es Bedarf für die inzwischen 136 zusätzlichen stationären Behandlungsplätze gebe, die von den Kassen finanziert werden, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Esslingen. Sollten sie nicht von der längerfristigen Zahlung überzeugt werden können, müssten sie notfalls gezwungen werden, sagte er.