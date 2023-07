Aktuell Land

Prozessbeginn nach Fund von 200 Kilogramm Crystal Meth

Nach dem Fund von 200 Kilogramm Crystal Meth müssen sich seit Dienstag zwei Männer vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Mitte Oktober vergangenen Jahres machten die Ermittler eigenen Angaben zufolge den bis dahin größten Fund an Crystal Meth, der je in Deutschland sichergestellt wurde. In Sinsheim im Norden von Baden-Württemberg war das Methamphetamin sichergestellt worden. Die beiden Angeklagten im Alter von 34 und 33 Jahren wollten die tonnenschwere Ware nach Darstellung der Staatsanwaltschaft auf dem Gelände eines Geschäfts für Shisha-Bedarf in Sinsheim entgegennehmen, als Ermittler sie auf frischer Tat ertappten.