Prozess um tödliche Schüsse in Firma geht mit Urteil zu Ende

Anfang Januar soll ein Mann maskiert in eine Firma nahe Heilbronn gestürmt sein und zwei Kollegen erschossen haben. Ein Dritter wird schwer verletzt. Nun will das Gericht über ein Urteil entscheiden.

Prozessauftakt nach Schüssen
Der Angeklagte soll innerhalb von nur 75 Sekunden 23 Schüsse abgegeben haben. (Archivbild) Foto: dpa/DPA
Der Angeklagte soll innerhalb von nur 75 Sekunden 23 Schüsse abgegeben haben. (Archivbild)
Foto: dpa/DPA

Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Kollegen in einer Firma in Bad Friedrichshall bei Heilbronn will das Landgericht ein Urteil gegen den mutmaßlichen Schützen verkünden. Der Mann muss sich unter anderem wegen Mordes in zwei Fällen sowie wegen versuchten Mordes verantworten. 

Er soll der Anklage zufolge Anfang Januar maskiert und zur Spätschicht die Werkhallen der Firma nördlich von Heilbronn betreten und mehrmals auf seine Kollegen geschossen haben - aus Neid und Wut, wie es heißt. Zwei Brüder im Alter von 49 und 44 Jahren starben, ein weiterer Mann wurde lebensgefährlich verletzt. 

Staatsanwaltschaft fordert Höchststrafe 

Gegen den Deutschen wird bereits seit Mitte Juli verhandelt. Er schweigt zu den Vorwürfen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage fordern wegen zweifachen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. 

Die Verteidigung plädiert hingegen auf Freispruch oder auf Freispruch und die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Tatnachweis gegen den mutmaßlichen Schützen sei aufgrund der einzig vorliegenden Indizien nicht geführt.

