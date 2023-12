Prozess um Handgranatenwurf auf Trauergemeinde beginnt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Handgranatenwurfs auf eine Trauergemeinde in Altbach nahe Stuttgart muss sich ein 23-Jähriger von Donnerstag an (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann unter anderem versuchten Mord vor. Der Iraner soll laut Staatsanwaltschaft am 9. Juni auf dem Friedhof in Altbach eine Handgranate auf eine Gruppe Menschen bei einer Trauerfeier geworfen haben. Bei der Explosion wurden mindestens 15 Trauergäste teils schwer verletzt.

Hintergrund der Tat ist nach Ansicht der Ermittler eine seit vielen Monaten tobende Fehde zweier rivalisierender Gruppen im Raum Stuttgart. Der 23-jährige Angeklagte soll demnach einer Gruppe aus dem Raum Stuttgart-Zuffenhausen und Göppingen nahestehen, die Trauergemeinde gehörte teils zu einer anderen Gruppe aus dem Raum Esslingen.

Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess im streng gesicherten Saal des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim statt. Im Prozess sind bislang elf Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird nicht vor Mitte März gerechnet.