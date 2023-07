Aktuell Land

Prozess um erschossene Ehefrau: Vorgesetzte sagt aus

Unter Tränen hat die Vorgesetzte der Getöteten im Mordprozess um Schüsse in einem Ladengeschäft in Markdorf (Bodenseekreis) vor dem Landgericht Konstanz ausgesagt. Dort wird seit Donnerstag wegen Mordes, Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 48-Jährigen verhandelt. Sein Verteidiger verlas eine Einlassung, in der er gestand, die von ihm getrennt lebende Ehefrau im Januar getötet zu haben. Er bestritt jedoch, die Tat geplant zu haben.