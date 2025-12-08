Prozess nach tödlichem Unfall auf der B3 beginnt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil sie unter Alkoholeinfluss einen Autounfall mit zwei Toten verursacht haben soll, wird einer 41-Jährigen am Montag (14.00 Uhr) der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Deutschen fahrlässige Tötung vor. Ein Urteil wird noch im Laufe des Tages erwartet.

Die Frau soll im Oktober 2024 mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 3 bei Bad Krozingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß sie mit einem Auto zusammen, in dem nach damaligen Angaben der Polizei ein 65-Jähriger und eine gleichaltrige Beifahrerin saßen.

Diese wurde so schwer verletzt, dass sie an Ort und Stelle starb. Der Mann kam in eine Klinik, erlag aber später seinen Verletzungen. Auch die mutmaßliche Unfallverursacherin hatte schwere Verletzungen erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie viel Alkohol sie laut Untersuchungen getrunken hatte, teilten weder Staatsanwaltschaft noch Gericht vorab mit.

Zuständig für den Fall ist das Amtsgericht Staufen. Wegen Bauarbeiten dort wird aber am Amtsgericht in Müllheim im Markgräflerland verhandelt.