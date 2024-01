Aktuell Land

Prozess nach Angriff auf ZDF-Team in Berlin

Nach dem Angriff auf ein ZDF-Team im Mai 2020 am Rande einer Demonstration gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Berlin stehen seit Montag die mutmaßlichen Täter vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft den zwei Männern aus der Hauptstadt und einem Geschwisterpaar aus Baden-Württemberg gefährliche Körperverletzung vor. Die drei Männer im Alter von 28 bis 34 Jahren und die 31-jährige Frau sollen am 1. Mai 2020 auf das Fernsehteam eingetreten und eingeschlagen haben, teils mit Metallstangen.