Prozess: Brüder sollen Bauarbeiter angegriffen haben

Zwei Brüder müssen sich ab heute (9.00 Uhr) wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Hechingen verantworten. Sie sind 21 und 22 Jahre alt, teilte das Landgericht mit. Laut Anklage soll der 22‑Jährige am 24. Juni durch seine überhöhte Geschwindigkeit in einem Baustellenbereich in Burladingen (Zollernalbkreis) aufgefallen sein.

Ein Bauarbeiter habe ihn daraufhin aufgefordert, langsamer zu fahren. Aus Ärger über die Kritik habe der Mann demnach zurückgesetzt und sei dann mit dem Auto gezielt auf zwei in einer Baugrube arbeitende Kollegen (24 und 19) zugefahren, um diese zu töten. Bei seinem Manöver soll der Mann mit seinem Fahrzeug über die Baugrube geschanzt sein. Die beiden Bauarbeiter hätten sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können.

Danach soll der 22-jährige Angeklagte die Örtlichkeit verlassen haben, kurz darauf aber mit seinem 21-jährigen Bruder erneut zur Baustelle zurückgekehrt sein. Sie sollen laut Anklage dabei den Plan gehabt haben, die Bauarbeiter zu töten. Der 22-Jährige soll mit einem Wagenheber auf einen 30-jährigen Bauarbeiter eingeschlagen haben, der 21-Jährige mit einem Feuerlöscher auf den 19-jährigen Bauarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Beide hätten offenbar auf die Köpfe der Opfer gezielt. Der 19-jährige Bauarbeiter konnte den Schlägen ausweichen, der 30-jährige Bauarbeiter trug durch die Abwehr der Schläge erhebliche Handverletzungen davon.

Die beiden Angeschuldigten sind ukrainische Staatsbürger und haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sie sitzen seit Ende Juni und Anfang Juli in Untersuchungshaft.