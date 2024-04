Aktuell Land

Protestaktion auf dem Rhein vor dem Ölhafen Karlsruhe

Aktivisten der Letzten Generation haben sich am Mittwoch mit Kajaks auf dem Rhein an der Einfahrt zur Raffinerie in Karlsruhe positioniert. Die zwölf Demonstranten hielten ein riesiges Stoppschild mit der Aufschrift »Stop - wegen Klimakatastrophe geschlossen« in die Höhe, wie das Polizeipräsidium Einsatz mitteilte. Sie blockierten mit ihren Kajaks und Absperrband den Durchfahrtsbereich zum Rhein. Es kam zu einer Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs, da Schiffe weder aus- noch einfahren konnten. Der Bereich wurde abgesperrt. Die Lage sei ruhig, sagte eine Polizeisprecherin.