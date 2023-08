Protest auf Bäumen gegen das Fällen von Platanen

Die Sammelfrucht einer Platane hängt an einem Baum.

Die Aktivisten waren in der Nacht auf Donnerstag auf die Bäume geklettert. Sie saßen angeseilt in Astgabeln oder lagen mit Proviant in Hängematten. Damit mögliche von oben herabfallende Gegenstände nicht Fußgänger verletzen, wurde der Bereich unter den Bäumen mit rot-weißen Bändern abgesperrt. Ansonsten hieß es von Seiten der Polizei: »Wir lassen sie gewähren.« Wie lange die nicht angekündigte Aktion dauert, wurde zunächst nicht bekannt. Das Ordnungsamt behält die Situation im Blick, hieß es.

Das Fällen der Platanen ist in der Stadt umstritten. Der Gemeinderat hat nach größerer Diskussion entschieden, die Platanen durch klimaresistente Bäume zu ersetzen. Statt zuvor 48 soll es künftig 86 Bäume geben. Damit die Baumwurzeln besser versorgt sind, soll der Untergrund neu gestaltet und die Oberfläche so verändert werden, dass Wasser auch bei Starkregen versickern kann.

Protest-Gruppe