Programm-Check der Parteien: Was steht drin?

Die Wahlplakate hängen, doch was steht eigentlich in den Wahlprogrammen der Parteien?

REUTLINGEN. Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft, könnte man die Wahlprogramme für die kommende Landtagswahl im Südwesten überschreiben. Jedenfalls wenn man in die Programme von Grünen, CDU, FDP und AfD schaut. Doch auch Bildung, Wohnen und Infrastruktur spielen bei dieser Wahl eine große Rolle. Die Wahlprogramme der Parteien im Check.

Die Grünen mit viel Wirtschaft - »Stabil in bewegten Zeiten«

Wirtschaft: Die Grünen setzen auf Innovation, Unternehmertum und Technologieführerschaft als Kern der Wirtschaftsförderung, im Fokus sind hier KI, GreenTech, Elektromobilität und Quantentechnologien. Bürokratie soll abgebaut, Genehmigungen beschleunigt werden. Gründungen, Start-ups und Scale-ups gezielt gefördert werden. Nachhaltiges Wirtschaften wird als Wettbewerbsvorteil verstanden: Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, sichere Lieferketten und eine leistungsfähige Infrastruktur sollen Wohlstand und Arbeitsplätze sichern.

Soziales und Gesellschaft: Förderung von Ehrenamt, Integration und gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land.

Bildung: Die grüne Bildungspolitik setzt auf Chancengerechtigkeit. Ein Fokus liegt auf frühkindlicher Bildung und Grundschule, mit verbindlicher Sprachförderung und multiprofessionellen Teams. Schulen sollen mehr Freiräume, bessere Ausstattung, Ganztagsangebote und eine verlässliche Unterrichtsversorgung erhalten, gut ausgebildete und entlastete Lehrkräfte. Beitragsfreies letztes Kita-Jahr.

Innere Sicherheit: Gut ausgestattete Polizei und Katastrophenschutz, unabhängige und leistungsfähige Justiz. Schaffung neuer personeller Ressourcen bei Polizei, um Organisierte Kriminalität besser bekämpfen zu können.

Klima und Energie: Klimaschutz als grundlegender Baustein für Lebensqualität und wirtschaftlichen Erfolg. Klimamilliarde für Kommunen, Maßnahmen zur Begrünung und Entsiegelung sowie Beteiligung der Bürger an der Energiewende. Strom soll billiger werden.

Wohnen und Infrastruktur: Schaffung von neuem Wohnraum, Stabilisierung der Mietpreise. Eine Task Force Infrastruktur soll eingesetzt werden, die die Zeiten für Planung, Genehmigung und Umsetzung halbiert.

CDU verspricht »Unser Land in guten Händen«

Wirtschaft: Die CDU strebt eine starke, wettbewerbsfähige und innovative Wirtschaft an mit Fokus auf Wirtschaftswachstum, Unternehmensfreundlichkeit und weniger Bürokratie. Unternehmensgründungen sollen in 48 Stunden möglich sein. Die CDU verspricht millionenschweren Zukunftsfonds, der Transformation ökonomischer Schlüsselbereiche unterstützen soll. Mittelstand soll gefördert, Unternehmen entlastet werden. Der Staat schlanker, Kernverwaltung um zehn Prozent reduziert werden.

Soziales und Gesellschaft: Verpflichtendes Deutschlandjahr für alle jungen Menschen. Medizinische Versorgung soll flächendeckend und wohnortnah gesichert werden.

Bildung: Beitragsfreies letztes Kita-Jahr. Schulsystem mit drei Abschlüssen: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss und Abitur. Abschaffung von Schulnoten lehnt die CDU ab. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung soll umgesetzt werden, Wahlfreiheit der Eltern erhalten bleiben.

Innere Sicherheit: Stärkung von Polizei und Verfassungsschutz, Kampf gegen organisierte Kriminalität. Polizei soll erweiterte und zusätzliche Rechtsgrundlagen zur Stärkung der Sicherheit bekommen. Zuwanderung soll verlässlich gesteuert und begrenzt werden.

Klima und Energie: Klimaschutz wirksam und wirtschaftlich, mit Fokus auf CO-Einsparung pro Euro, Emissionshandel, Technologieoffenheit und ohne zusätzliche nationale Verschärfungen über EU-Vorgaben hinaus. Wettbewerbsfähige Energiekosten und Technologieoffenheit in Sachen Energieversorgung.

Wohnen und Infrastruktur: Infrastruktur soll erhalten und ausgebaut werden, Straßen und Schienenwege konsequent modernisiert. Bauen soll erleichtert werden, Baunebenrecht umfassend entrümpelt.

Mensch im Mittelpunkt bei der SPD - »Weil es um Dich geht«

Wirtschaft: Die SPD will Zukunftstechnologien, Innovationen und regionale Transformationsprozesse gezielt fördern, unter anderem durch eine Transformationsmilliarde, Modellregionen und Beteiligung der Beschäftigten. Gute Arbeit soll durch Tarifbindung, Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen, starken Arbeitsschutz und mehr Mitbestimmung verbindlich abgesichert werden. Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, staatliche Unterstützung an Beschäftigungs- und Standortzusagen gebunden sein.

Soziales und Gesellschaft: Das SPD-Programm betont soziale Gerechtigkeit und faire Chancen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll verbessert werden. Ankündigung zur Entwicklung eines Aktionsplans zur Beseitigung des Gender-Pay-Gaps.

Bildung: Mehr Bildungsgerechtigkeit, Kitas sollen von Anfang an für alle Kinder gebührenfrei sein, das letzte Kita-Jahr soll verpflichtend gemacht werden. Zwei-Säulen-Modell: Dem Gymnasium soll eine leistungsstarke, weiterentwickelte Gemeinschaftsschule an die Seite gestellt werden.

Innere Sicherheit: Verfassungsschutz soll gestärkt, Besoldung von Polizisten verbessert werden. Kampf gegen Hasskriminalität verstärkt werden. Die SPD fordert ein Landesamt für Katastrophenschutz, um auf Großschadenslagen besser vorbereitet zu sein.

Klima und Energie: Massiver Ausbau erneuerbarer Energien, sozial gerechte Gestaltung der Wärmewende.

Wohnen und Infrastruktur: Wohnen soll wieder bezahlbar werden. SPD plant Schaffung einer landeseigenen Wohnbaugesellschaft. Wohnungsbaus in Kommunen soll erleichtert, Mietpreisbremse ausgeweitet werden. Glasfaser soll Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden.

Die AfD findet »Unser Land verdient ein Comeback«

Wirtschaft: Als Teil eines AfD-Sofortprogramms sollen Energiepreise reduziert, ein Stromrabatt eingeführt werden. Die Automobil-Industrie soll »gerettet«, hierfür ein »Buy BW-Programm« aufgesetzt werden. Bürokratie soll abgebaut werden.

Soziales und Gesellschaft: Soziale Leistungen sollen stärker an Beitragszahlungen gekoppelt werden, die Trennung zwischen In- und Ausländern im Sozialstaat wird betont. Bekenntnis zum Leitbild einer Kernfamilie, die aus Vater, Mutter und Kindern besteht. Unkontrollierte Einwanderung soll beendet werden.

Bildung: Umfassende Bildungswende, die auf drei Prinzipien basieren soll: Leistung, Disziplin und Identität. In den ersten 100 Tagen soll hierfür eine fundamentale Überarbeitung der Lehrpläne in Auftrag gegeben werden. Alle öffentlichen Schulen im Land werden mit Schwarz-Rot-Gold beflaggt.

Innere Sicherheit: Innerhalb der ersten 100 Tage soll ein landeseigenes Register zur Erfassung von Wiederholungstätern und eine polizeiliche Präventivhaft gegen gefährliche Gewaltkriminelle eingeführt werden. Kriminelle Ausländer will die AfD abschieben.

Klima und Energie: Die AfD fordert eine klare Abkehr von der Energiewende. Im Wahlprogramm heißt es: Windindustrieanlagen, Photovoltaikwüsten und Energiepflanzen-Monokulturen schädigten die Natur massiv. Klimaschutz sei weder notwendig noch möglich. Die AfD will einen schnellstmöglichen Wiedereinstieg in die Kernenergie.

Wohnen und Infrastruktur: Familienfreundlicher Wohnraum soll gefördert, Grundsteuer und Erbschaftssteuer abgeschafft werden. Schutz des motorisierten Individualverkehrs als Rückgrat der Mobilität. Straßen, Brücken, Tunnel, Schieneninfrastruktur sollen modernisiert und ausgebaut werden.

Die FDP will mit weniger Staat »Zurück auf Vorwärts«

Wirtschaft: Die FDP will starkes Ministerium für Wirtschaft und Infrastruktur schaffen, das die Zuständigkeiten bündelt, die für Wirtschaftspolitik am wichtigsten seien: Wirtschaft, Verkehr, Energie, Digitalnetze und Wohnen. Die FDP will mit einer »Macherzone Baden-Württemberg« eine Sonderwirtschaftszone mit den besten Rahmenbedingungen für Unternehmertum, Gründergeist und Pionierdenken schaffen. Bürokratie soll nachhaltig zurückgeschnitten werden.

Soziales und Gesellschaft: Förderung der digitalen Teilhabe älterer Menschen. Frauen sollen gleiche Chancen in Ausbildung, Beruf und Führung garantiert werden. Bürgerschaftliches Engagement soll gefördert werden.

Bildung: Partei will sich für parteiübergreifenden Schulfrieden einsetzen und stabile Rahmenbedingungen für Schulentwicklung schaffen. Vielfalt der Schularten soll garantiert werden, bestehende Schulformen weiterentwickelt.

Innere Sicherheit: Verfassungsgericht soll krisensicher aufgestellt werden, die Justiz personell verstärkt werden. Mehr Personal, modernste Ausstattung und digitale Unterstützung für die Polizei.

Klima und Energie: Jede Klimaschutzmaßnahme und -förderung soll daran gemessen werden, wie viel CO2 pro investierten Euro gespart wird: »So viel Klimaschutz wie möglich für so wenige Euros wie nötig.« Die FDP will die Energiewende kritisch hinterfragen und marktwirtschaftlich gestalten.

Wohnen und Infrastruktur: »Radikales« Bau-Bürokratieabbau-Paket, das Baustandards reduziert und Bauen wirtschaftlicher macht. Staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt wie Mietpreisbremsen, Zweckentfremdungsverbote sollen abgeschafft werden. Verkehr und Verwaltung soll modernisiert werden.

Bei den Linken heißt es: »Menschen statt Profite«

Wirtschaft: Während die anderen Parteien der Wirtschaft und deren Förderung mehrere Seiten widmen, gibt es diesen Punkt im Wahlprogramm der Linken nicht. Die Linke fordert im Wahlprogramm ein industriepolitisches Strukturprogramm, das Arbeitsplätze sichert und die Transformation der Automobilindustrie in eine nachhaltige Mobilitätsindustrie begleitet. Beim strukturellen Wandel steht die soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt.

Soziales und Gesellschaft: Lebensqualität auf dem Land soll verbessert werden. Die Teilhabe von Menschen mit niedrigen Einkommen gestärkt werden.

Wer einen vollständigen Einblick in die Wahlprogramme haben möchte, kann sich bei der Landeszentrale für politische Bildung unter www.landtagswahl-bw.de/wahlprogramme-2026 informieren.

Bildung: Die Linke fordert garantierte und gebührenfreie Kita- und Hortplätze sowie kostenfreie Mittagessen an allen Kitas und Schulen. Bildungserfolg dürfe nicht vom Elternhaus oder Einkommen abhängen.

Innere Sicherheit: Die Linke fordert eine ausreichende Personalausstattung der Justizbehörden, »damit die Menschen zu ihrem Recht kommen«. Gleichzeitig setzen sie sich für eine stärkere politische Unabhängigkeit der Justiz ein.

Klima und Energie: Klimastrategie, die die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft, Verkehrs- und Energiewende, den Schutz der Ökologie und den Artenschutz mit Maßnahmen der Klimaanpassung verbindet. Diese müsse mit einer gerechten Umverteilung der Klimakosten auf die Verursacher, die Konzerne und Reichen einhergehen.

Wohnen und Infrastruktur: Wohnen soll dauerhaft bezahlbar werden, das Mietrecht reformiert und Mieter gestärkt werden, jährlich 20.000 Sozialwohnungen geschaffen werden. Linke möchte alle Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Gemeineigentum überführen – demokratisch verwaltet durch die Mieter und Kommunen.

BSW möchte »Baden-Württemberg, aber vernünftig und gerecht«

Wirtschaft: Das BSW will »mittelständische Betriebe nicht stärker belasten als Großkonzerne«. Partei fordert Technologieoffenheit statt Verbrenner-Verbot und möchte Mitbestimmung bei Transformation: Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaften sollen paritätisch in Umstrukturierungs- und Investitionsentscheidungen der Betriebe eingebunden werden. Stärkung von Tarifbindung und faire Lohnentwicklung, Bürokratieabbau.

Soziales und Gesellschaft: Der erste Punkt im BSW-Programm dreht sich um das Thema Frieden. Hierzu gibt es viele Forderungen, darunter die Auflösung des Kommandos Spezialkräfte (KSK) in Calw und keine Subventionen, Kredite oder Fördermittel für Rüstungsunternehmen. Wiedereinführung der Wehrpflicht wird abgelehnt. Frauen sollen gestärkt werden, Chancengleichheit verbessert. Einführung einer Bürgerversicherung zur Finanzierung des Gesundheitssystems.

Bildung: Gebührenfreie Kitas. Größere finanzielle Unterstützung der Kommunen und Landkreise bei Bau-, Umbau-, Sanierungs- und Investitionsprogrammen für Schulgebäude.

Innere Sicherheit: Unterstützung von Grenzkontrollen und strukturierter Grenzüberwachung durch Bundespolizei. Mehr Personal bei der Polizei. BSW fordert Balance zwischen Schutzauftrag des Staates und Freiheitsrechten der Bürger.

Klima und Energie: BSW will Netto-Null-Neuversiegelung und Waldumbau mit Mischbeständen. Ablehnung von Verbrenner-Verbot und Heizungsgesetz. Förderprogramme für Gebäudedämmung sollen ausgebaut werden.

Wohnen und Infrastruktur: Sozialer Wohnungsbau soll massiv ausgebaut werden. Stärkung des Mieterschutzes. Infrastrukturinvestitionen sollen erhöht werden, die Verkehrsinfrastruktur in öffentlicher Hand bleiben. (GEA)