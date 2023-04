Aktuell Land

»Prinzip Eichhörnchen«? Streit um Haushalt vor Gericht

Weil die Landesregierung aus Sicht der FDP-Fraktion im Sommer 2021 gegen die Schuldenbremse verstoßen hat, muss sich nun der Verfassungsgerichtshof mit der Rechtmäßigkeit des grün-schwarzen Nachtragshaushalts auseinandersetzen. Nach der mündlichen Verhandlung über die Zulässigkeit der Klage am Montag warf FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der Koalition das »Prinzip Eichhörnchen« in der Finanzpolitik vor. Eine Entscheidung über die Zulässigkeit der FDP-Klage wurde am Montag nicht gefällt.